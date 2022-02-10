МВД: Задержаны причастные к организации беспорядков в Казахстане лидеры и участники ОПГ

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В МВД сообщили, что к ответственности привлекаются ряд лидеров криминалитета и участников ОПГ, причастных к организации массовых беспорядков в Казахстане, передает официальный сайт ведомства Polisia.kz.

После январских событий сотрудники департамента криминальной полиции МВД совместно с территориальными подразделениями в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде задержали и привлекли к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников ОПГ.

Их подозревают в причастности к организации массовых беспорядков, произошедших 4-7 января.

В результате спецопераций у задержанных изъяли: 2 автомата Калашникова, 4 пистолета системы ПМ, 4 пистолета "Глок", револьвер, пистолет "ТТ", помповое ружье, автоматическую винтовку, гладкоствольный карабин "Сайга-410", травматический пистолет "Оса", гранату РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе расследования январских событий арестованы 35 членов запрещенных экстремистских движений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955473-mvd-zaderzhany-prichastnye-k-organizatsii-besporyadkov-v-kazahstane-lidery-i-uchastniki-opg/