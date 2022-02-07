Беспорядки в Казахстане: арестованы 35 членов запрещенных экстремистских движений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК сообщил, что в ходе расследования январских событий арестованы 35 членов запрещенных экстремистских движений, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально-ориентированных членов деструктивного религиозного течения.

При задержании обнаружено огнестрельное оружие готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на площади", – сообщил Ризабек Ожаров.

Кроме того, он отметил, что следствием также установлены явные признаки политического экстремизма. С его слов, так называемые общественники и гражданские активисты попытались вначале также "поймать волну и "оседлать" протесты".

"Подстрекали на массовые беспорядки и активно там участвовали члены запрещенной экстремистской организации. Несмотря на то, что государство шло навстречу, удовлетворяло требования участников мирных акций, провокаторы намеренно шли на эскалацию конфликта. Конечной их целью был насильственный, вооруженный захват власти", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955006-besporyadki-v-kazahstane-arestovany-35-chlenov-zapreschennyh-ekstremistskih-dvizheniy/