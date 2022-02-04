Задержан подозреваемый в поджоге служебных авто во время погромов в Таразе (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Задержан подозреваемый в поджоге служебных машин во время беспорядков в Таразе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что в ночь на 5 января в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания акимата Жамбылской области повредили 11 полицейских машин, 7 из них были сожжены.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и 272 (Массовые беспорядки) УК РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых - 23-летний ранее судимый житель Жуалынского района.

"Он активно участвовал в повреждении машин и лично поджигал несколько из них. Затем, вооружившись деревянной палкой, разбил стекло банка в ЖК", - сообщили в ДП региона.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Напомним, ранее также были задержаны поджигатели здания акимата Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954670-zaderzhan-podozrevaemyy-v-podzhoge-sluzhebnyh-avto-vo-vremya-pogromov-v-taraze-video/