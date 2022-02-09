МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по расследованию "Трагического января"

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел в формате видеоконференции встречу с исполнительным директором международной неправительственной организации Human Rights Watch Кеннетом Ротом, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное сообщение МИД РК.
Стороны обсудили вопросы соблюдения международных норм и стандартов в области прав человека в контексте событий «Трагического января» в Казахстане.
«В соответствии с поручениями президента Казахстана правоохранительные органы государства должны обеспечить беспристрастное расследование вооруженных беспорядков в полном соответствии с законами нашей страны», – отметил в этой связи глава внешнеполитического ведомства РК.
«Мы приветствуем открытость казахстанских властей к диалогу и сотрудничеству и заверения о приверженности соблюдению международных стандартов в области прав человека», – подчеркнул в свою очередь Рот.
В ходе встречи отмечено, что МИД Казахстана и Human Rights Watch разделяют заинтересованность в объективном расследовании январских событий. Тлеуберди подтвердил, что казахстанские следственные органы готовы рассматривать каждый конкретный случай обеспокоенности граждан и международной общественности.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении рабочих контактов и предметного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее в министерство иностранных дел Казахстана поступило обращениемеждународной неправительственной организации Human Rights Watch с информацией о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане.
В этой связи МИД опубликовал официальный ответ Казахстана на заявление правозащитников по событиям «Трагического января». В частности, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована.
В этом вопросе «Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955266-mid-kazahstana-i-human-rights-watch-nachali-dialog-po-rassledovaniyu-tragicheskogo-yanvarya/