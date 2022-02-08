Охранника одного из предприятий задержали за кражу оружия в Алматы

Фото: polisia.kz

В Алматы задержан охранник одного из предприятий. Мужчину подозревают в краже оружия во время январский беспорядков, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, мужчину задержали по месту проживания в Турксибском районе. 42-летний уроженец Алматинской области ранее уже был судим за имущественное преступление.

При обыске стражи порядка нашли у него два нарезных карабина разных моделей, калибра 300 мм и 5,6 мм., а также гладкоствольное ружье 410 калибра.

"В ходе следствия установлено, что все эти вещи задержанный похитил 5 января при нападении на оружейный магазин, расположенный в нашем районе", - сообщил глава управления полиции Алмалинского района полиции города Есен Искаков.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Его личность проверяется на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955219-ohrannika-odnogo-iz-predpriyatiy-zaderzhali-za-krazhu-oruzhiya-v-almaty/