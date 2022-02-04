2750 уголовных дел возбудили после беспорядков в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК заявил, что среди задержанных в результате беспорядков в стране есть и приверженцы радикальных религиозных течений, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов сообщил, что по состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел.

"По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимость, в том числе за убийства, кражи, грабежи и разбои. Есть и приверженцы радикальных религиозных течений", - отметил спикер.

Между тем, по его данным, к 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества.

"В каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию. К примеру, в отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения.

В порядке надзора из изоляторов временного содержания освобождено 103 граждан. Судом при изучении материалов в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения", - подчеркнул Килымжанов.

По его словам, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. Так, прокуратурой Алматы из-под ареста освобождено 59 подозреваемых, в Кызылординской области - 3 лица, в Восточно-Казахстанской области - одно. Содержание их под стражей заменено на подписку о невыезде. Еще трем лицам прокуратурой Кызылординской области с санкции суда содержание под стражей заменено на домашний арест.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что после январских беспорядков было возбуждено 819 уголовных дел, задержаны 970 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954685-est-priverzhentsy-radikalnyh-religioznyh-techeniy-2750-ugolovnyh-del-vozbudili-posle-besporyadkov-v-kazahstane/