МВД: Общий ущерб в результате январских беспорядков превысил 88 млрд тенге

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК заявил о росте суммы ущерба, причиненного в ходе беспорядков в стране в начале года, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов сообщил, что на сегодня количество пострадавших во время массовых беспорядков объектов увеличилось до 1573.

"Увеличение произошло за счет продолжающихся обращений потерпевших граждан, это также подтверждается осмотрами следователей и фиксациями поврежденных объектов", - пояснил спикер.

Больше всего, по его словам, пострадали объекты бизнеса - магазины, ломбарды, автозаправочные станции и объекты общественного питания, а также охотничьи магазины, подвергнутые почти полному разграблению.

"Количество поврежденного либо уничтоженного автотранспорта также увеличилось и достигло 765 единиц, в их числе 551 служебного транспорта полиции и 124 принадлежащие гражданским лицам. Общий заявленный ущерб превысил 88 млрд тенге", - резюмировал Санжар Адилов.

По данным МВД, всего у задержанных изъято похищенное имущество на сумму более 107 млн тенге, в том числе 8 единиц автотранспорта стоимостью 30 млн тенге, свыше 360 единиц бытовой техники на 18,1 млн тенге, более 200 ювелирных изделий на 7,7 млн тенге, 460 наименований одежды на 14 млн тенге, 238 сотовых телефонов на сумму 22 млн тенге, а также наличность в сумме 15,5 млн тенге.

Ранее сообщалось, что 17 предпринимателей из Алматы, чей бизнес пострадал от рук участников беспорядков и мародеров, получили компенсационные выплаты на общую сумму 33 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954687-mvd-obschiy-uscherb-v-rezultate-yanvarskih-besporyadkov-prevysil-88-mlrd-tenge/