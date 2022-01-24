Золотые изделия на 300 млн тенге похитили из ломбарда в Кызылорде во время беспорядков

Фото с места преступления: Polisia.kz

Золотые изделия на сумму 300 млн тенге похитили неизвестные из ломбарда в Кызылорде, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Это произошло 5 января во время массовых беспорядков. По данному факту в ЕРДР было зарегистрировано уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

В ходе ОРМ в качестве подозреваемых задержаны двое жителей Кызылорды. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся следственные действия.

Фото с места преступления: Polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952744-zolotye-izdeliya-na-300-mln-tenge-pohitili-iz-lombarda-v-kyzylorde-vo-vremya-besporyadkov/