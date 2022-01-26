Изъяли автомат и гранатомет: задержаны участники беспорядков в Кызылорде

Фото: Антитеррористический центр РК

Сотрудники Департамента КНБ по Кызылординской области задержали двух жителей региона, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в Кызылорде и в нападении на правоохранителей, сообщает официальный сайт Антитеррористического центра Республики Казахстан.

Сообщается, что задержанные 1982 и 1989 года рождения.

При проведении обыска у них изъяли автомат Калашникова, магазин с 10 патронами, а также подствольный гранатомет к нему.

Фото: Антитеррористический центр РК

Компетентные органы уже установили причастность задержанных мужчин к беспорядкам и нападению на военнослужащих Национальной гвардии.

"В отношении задержанных начато досудебное разбирательство, собранные материалы и вещественные доказательства приобщены к уголовному делу.

В настоящее время мероприятия по поиску лиц, причастных к январским событиям, и средств вооружения продолжаются", - добавили в антитеррористическом центре.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали подозреваемого в участии в беспорядках и избиении полицейского - в его телефоне было обнаружено селфи на фоне похищенных предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952973-izyali-avtomat-i-granatomet-zaderzhany-uchastniki-besporyadkov-v-kyzylorde/