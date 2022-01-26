Алматинки рассказали, как помогли полицейским оторваться от разъяренной толпы во время беспорядков

Светлана Просвирина. Кадр из видео: ДП Алматы

Жительницы Алматы Светлана и Полина Просвирины оказались в эпицентре массовых беспорядков в Алматы днем 5 января - мама с дочерью ехали по делам, даже не подозревая, что на площади Республики идет ожесточенное противостояние, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

"Ехали вниз по Фурманова со стороны Аль-Фараби, выехали несколько полицейских машин, перегородили дорогу и сказали быстро разворачиваться. По Фурманова вверх бежало очень много военных и полицейских.

Дочь сидела за рулем, она разворачивалась. Мы открыли двери - четверо полицейских со щитами, во всей амуниции сели на заднее сиденье. Один из них был сильно ранен в ногу, не мог наступать.

Такая была суматоха, ничего не было понятно. Мы не успели ни познакомиться, ни представиться. Тогда на тот момент это было само собой разумеющееся. Мы не могли пройти мимо. Мы так воспитаны", - вспоминает Светлана Просвирина.

Как оказалось, горожанки оказали помощь участковым инспекторам управления полиции Жетысуского района.

Вчера стражи порядка вновь встретились со Светланой и Полиной и вместе с руководством Департамента полиции лично выразили им свою благодарность.

"Этот поступок – яркий пример человечности, отзывчивости и активной гражданской позиции. Светлана с дочерью, невзирая на опасность, проявили мужество и помогли сотрудникам полиции. От имени руководства МВД, личного состава и себя лично выражаю им искреннюю благодарность. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра", - прокомментировал глава алматинской полиции Канат Таймерденов.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы расследует больше 1480 дел, возбужденных после трагических событий января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952972-almatinki-rasskazali-kak-pomogli-politseyskim-otorvatsya-ot-razyarennoy-tolpy-vo-vremya-besporyadkov/