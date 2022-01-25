Селфи на фоне похищенного: подозреваемого в участии в беспорядках задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил свежие данные о ходе расследования по уголовным делам, заведенным в связи с январскими событиями, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов рассказал о задержании 18-летнего жителя Алматинской области, в мобильном телефоне которого обнаружены видеозаписи совершения им кражи продуктов питания в одном из магазинов, селфи на фоне похищенных предметов, а также факт его участия в групповом избиении одного сотрудника полиции на улице.

Подозреваемого задержали в Алматы 19 января. Все эти видеозаписи производились самим подозреваемым, отметил Адилов. Подозреваемого поместили в ИВС.

"Таких фактов множество", - добавил спикер.

На данный момент по уголовным делам, находящимся в производстве, общая сумма заявленного предварительного ущерба превысила 87 млрд тенге.

По мере обращения пострадавших лиц данная сумма продолжает расти, отметил Адилов.

Напомним, накануне заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов озвучил последние данные по расследованию уголовных правонарушений после январских событий. По его информации, полиция Алматы расследует 1481 уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952949-selfi-na-fone-pohischennogo-podozrevaemogo-v-uchastii-v-besporyadkah-zaderzhali-v-almaty/