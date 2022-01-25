Осужденный за смерть активиста Олега Гарницкого попал под амнистию в Караганде

Олег Гарницкий. Фото: vk.com

Осужденный за смерть общественника Олега Гарницкого попал под амнистию. Решение об освобождении карагандинца приняла апелляционная коллегия Карагандинского областного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно приговору Казыбекбийского районного суда, мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Однако потерпевшая сторона была не согласна с приговором суда и подала апелляционную жалобу.

"Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 104 УК РК, является преступлением небольшой тяжести. Согласно пункту 1 части 2 закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", лица, совершившие преступления небольшой тяжести, освобождаются от основного наказания. Эти требования закона обязательны для суда. В этой связи судебной коллегией приговор суда первой инстанции изменен, осужденный освобожден от назначенного наказания", - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

В остальной части приговор остался в силе. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 5 миллионов тенге.

Напомним, конфликт между активистом и осужденным произошел в апреле прошлого года. Судом установлено, что осужденный во время словесного конфликта, возникшего между ним и Гарницким, нанес оппоненту один удар кулаком в область лица. Именно этот удар стал роковым для общественника. Он был госпитализирован и около месяца пролежал в коме, после чего скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952766-osuzhdennyy-za-smert-aktivista-olega-garnitskogo-popal-pod-amnistiyu-v-karagande/