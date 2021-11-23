Полтора года колонии дали карагандинцу за смерть активиста Олега Гарницкого

Олег Гарницкий. Фото: vk.com

В Караганде вынесли приговор соседу активиста Олега Гарницкого, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского районного суда.

Уголовное дело было рассмотрено в Казыбекбийском районном суде Караганды. На скамье подсудимых оказался сосед общественника, с которым у последнего перед смертью был конфликт.

Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"Суд установил, что подсудимый нанес погибшему один удар кулаком, от чего последний упал и ударился головой об асфальт. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице.

Обвиняемый не мог предвидеть, что от удара пострадавший упадет и получит травму головы. Полученный потерпевшим единичный удар не мог повлечь тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы, поэтому смерть Гарницкого наступила от непредумышленных и неосторожных действий подсудимого", - отметили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда.

Здесь подчеркнули, что санкция части 1 статьи 104 УК РК предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Это признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

"При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств максимальный срок не должен превышать 1 года 6 месяцев лишения свободы. Поэтому судом назначено максимально строгое наказание. Также с осужденного взыскана сумма материального ущерба в размере 421 900 тенге и 5 миллионов тенге за моральный вред. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в суде.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел на почве бытовой ссоры 18 апреля этого года. Сосед ударил активиста кулаком в челюсть, после чего пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где позже он скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943539-poltora-goda-kolonii-dali-karagandintsu-za-smert-aktivista-olega-garnitskogo/