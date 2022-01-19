Предполагаемого мародера с телефонами и планшетами задержали в Алматинской области

Подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Талдыкоргане и хищении гаджетов из магазина задержали в Алматинской области. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.
Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Кербулакского района 1990 года рождения, подозреваемого в массовых беспорядках в Талдыкоргане.
Выяснилось, что мужчина 5 января прибыл в областной центр и участвовал в незаконном митинге. Ночью, увидев, что кто-то грабит магазин "Технодом", он похитил телефоны и другие гаджеты.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража). По месту жительства задержанного изъято 10 мобильных телефонов, 2 планшета, 16 смарт-часов, 8 наушников, 1 роутер и 1 антирадар.
Подозреваемый водворен под стражу.
Напомним, ранее был задержан другой житель Кербулакского района. Он в ходе беспорядков в Алматы проник в ТРЦ "Апорт" и похитил 5 телефонов, планшеты, несколько наручных часов, наушники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951991-predpolagaemogo-marodera-s-telefonami-i-planshetami-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/