Награбленное оружие нашли в одном из домов в Алматы (фото)

Найденное оружие. Фото: polisia.kz

В одном из домов южной столицы задержали рецидивиста, которого подозревают в активном участии в массовых беспорядках и ограблениях, сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

38-летний мужчина в прошлом четыре раза был судим, в том числе, за похищение человека. Сотрудники полиции задержали его в одном из домов по улице Геологов в Алматы. Во время обыска в доме были обнаружены и изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, а также боеприпасы и оптические прицелы.

Напомним, что полицейские призывают казахстанцев добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие. При этом отмечается, что граждане, добровольно сдавшие оружие, будут освобождены от уголовной ответственности, при условии, что они лично не совершали никаких преступлений.

Ранее стало известно о еще одном арсенале с оружием, найденном в Алматы. Также, сотрудники КНБ сообщили об огнестрельном оружии, найденном в тайнике, в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951908-nagrablennoe-oruzhie-nashli-v-odnom-iz-domov-v-almaty-foto/