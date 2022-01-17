Какие районы Алматы сильнее всего пострадали во время беспорядков

В ходе заседания Городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы замакима Ильяс Усеров сообщил о том, что сильнее всего в результате погромов в городе пострадал Алмалинский район, передает официальный Telegram-канал "Бизнес Штаб Алматы".
Помимо Алмалинского района, большой урон был нанесен Ауэзовскому и Бостандыкскому районам.
В Алмалинском районе пострадали следующие объекты:
- 7 продовольственных магазинов на 13,7 млн тенге;
- 284 непродовольственных магазина на 8,3 млрд тенге;
- 2 оружейных магазина на 5,15 млрд тенге;
- 15 объектов общепита на 158 млн тенге;
- 35 ломбардов на 2,62 млрд тенге;
- 5 АЗС на 52,5 млн тенге;
- 25 финансовых организаций на 145 млн тенге;
- 29 объектов крупного бизнеса на 3,96 млрд тенге и другие.
Полный урон района составил порядка 20,4 млрд тенге.
В Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе 1 оружейный, 9 объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге.
В Бостандыкском районе объекты понесли урон на 17,3 млрд тенге.
По словам Усерова, наименьшие потери у Наурызбайского района – 72,5 млн тенге.
"Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры", - отметил замакима.
Ожидается, что подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz . К заявке предпринимателям следует приложить пакет документов, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба.
В Палате предпринимателей города Алматы указали, что расчеты будут производиться по 3 категориям ущерба: по недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам.
В дальнейшем заявки рассматривают в районной комиссии. В ее состав включат представителей маслихата, акимата, палаты предпринимателей и общественных объединений.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе акимата города Алматы, в рамках заседания замакима Мухит Азирбаев указал, что в рамках текущего ремонта обследованы 203 объекта предпринимательства.
По словам спикера, на сегодняшний день в городе определены 243 объекта, подлежащие восстановлению. Из них: 27 – объекты госучреждений, 216 – объекты МСБ. Среди объектов МСБ обследованы уже 206.
Капитальный ремонт требуется трем объектам:
- складскому помещению ТД "Мерей" в Жетысуском районе;
- зданию ТРК "Мир 24" в Бостандыкском районе;
- зданию "DAS Auto Service" в Ауэзовском районе.
Стоимость работ на данном этапе определяется.
В текущем ремонте, в свою очередь, нуждаются 203 объекта, из которых 8 восстановлены за счет средств собственников.
Предварительная сумма ущерба по 127 объектам составляет 56 млн тенге.
"Аккредитованными организациями продолжаются работы по техническому обследованию, подготовке дефектных актов и сметных расчетов. По 10 объектам производится поиск собственников для получения доступа и проведения обследования", - сообщил Азирбаев.
Также он рассказал, что по Управлению энергоэффективности возобновлены строительно-монтажные работы на 8 объектах:
- реконструкция бесхозных сетей в Медеуском районе;
- строительство подстанций "Туздыбастау", "Каскад", "Алмагуль";
- реконструкция котельной ЮРК;
- строительство водозабора "Каргалы";
- расширение котельной "Премьера";
- строительство сетей в мкр. Акжар.
Работы по 19 объектам приостановлены на зимний период.
Также возобновлены строительно-монтажные работы на всех 143 объектах частных застройщиков, резюмировал замакима.
Напомним, сегодня сообщалось о том, что ущерб от беспорядков в Алматы превысил 112 млрд тенге.
Кроме того, в комендатуре Алматы сообщали о задержании более 2,6 тыс. человек после беспорядков в южной столице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951571-kakie-rayony-almaty-silnee-vsego-postradali-vo-vremya-besporyadkov/