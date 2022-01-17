Какие районы Алматы сильнее всего пострадали во время беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ходе заседания Городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы замакима Ильяс Усеров сообщил о том, что сильнее всего в результате погромов в городе пострадал Алмалинский район, передает официальный Telegram-канал "Бизнес Штаб Алматы".

Помимо Алмалинского района, большой урон был нанесен Ауэзовскому и Бостандыкскому районам.

В Алмалинском районе пострадали следующие объекты:

7 продовольственных магазинов на 13,7 млн тенге;

продовольственных магазинов на млн тенге; 284 непродовольственных магазина на 8,3 млрд тенге;

непродовольственных магазина на млрд тенге; 2 оружейных магазина на 5,15 млрд тенге;

оружейных магазина на млрд тенге; 15 объектов общепита на 158 млн тенге;

объектов общепита на млн тенге; 35 ломбардов на 2,62 млрд тенге;

ломбардов на млрд тенге; 5 АЗС на 52,5 млн тенге;

АЗС на млн тенге; 25 финансовых организаций на 145 млн тенге;

финансовых организаций на млн тенге; 29 объектов крупного бизнеса на 3,96 млрд тенге и другие.

Полный урон района составил порядка 20,4 млрд тенге.

В Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе 1 оружейный, 9 объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге.

В Бостандыкском районе объекты понесли урон на 17,3 млрд тенге.

По словам Усерова, наименьшие потери у Наурызбайского района – 72,5 млн тенге.

"Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры", - отметил замакима.

Ожидается, что подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz . К заявке предпринимателям следует приложить пакет документов, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба.

В Палате предпринимателей города Алматы указали, что расчеты будут производиться по 3 категориям ущерба: по недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам.

В дальнейшем заявки рассматривают в районной комиссии. В ее состав включат представителей маслихата, акимата, палаты предпринимателей и общественных объединений.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе акимата города Алматы, в рамках заседания замакима Мухит Азирбаев указал, что в рамках текущего ремонта обследованы 203 объекта предпринимательства.

По словам спикера, на сегодняшний день в городе определены 243 объекта, подлежащие восстановлению. Из них: 27 – объекты госучреждений, 216 – объекты МСБ. Среди объектов МСБ обследованы уже 206.

Капитальный ремонт требуется трем объектам:

складскому помещению ТД "Мерей" в Жетысуском районе;

зданию ТРК "Мир 24" в Бостандыкском районе;

зданию "DAS Auto Service" в Ауэзовском районе.

Стоимость работ на данном этапе определяется.

В текущем ремонте, в свою очередь, нуждаются 203 объекта, из которых 8 восстановлены за счет средств собственников.

Предварительная сумма ущерба по 127 объектам составляет 56 млн тенге.

"Аккредитованными организациями продолжаются работы по техническому обследованию, подготовке дефектных актов и сметных расчетов. По 10 объектам производится поиск собственников для получения доступа и проведения обследования", - сообщил Азирбаев.

Также он рассказал, что по Управлению энергоэффективности возобновлены строительно-монтажные работы на 8 объектах:

реконструкция бесхозных сетей в Медеуском районе;

строительство подстанций "Туздыбастау", "Каскад", "Алмагуль";

реконструкция котельной ЮРК;

строительство водозабора "Каргалы";

расширение котельной "Премьера";

строительство сетей в мкр. Акжар.

Работы по 19 объектам приостановлены на зимний период.

Также возобновлены строительно-монтажные работы на всех 143 объектах частных застройщиков, резюмировал замакима.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что ущерб от беспорядков в Алматы превысил 112 млрд тенге.

Кроме того, в комендатуре Алматы сообщали о задержании более 2,6 тыс. человек после беспорядков в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951571-kakie-rayony-almaty-silnee-vsego-postradali-vo-vremya-besporyadkov/