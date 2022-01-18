Задержаны обокравшие склад с форменным снаряжением и амуницией в Талдыкоргане

Фото: polisia.kz

Четверых жителей Уштобе подозревают в краже со склада в Талдыкоргане форменного снаряжения и амуниции, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи материальных ценностей с вещевого склада одного из государственных объектов 14 января поступила оперативная информация о том, что четверо жителей Уштобе могли принимать участие в нападении.

Также стало известно, что у них дома находятся похищенные со складов форменное снаряжение и амуниция.

Фото: polisia.kz

В итоге задержаны жители Уштобе 26, 31 и 32 лет. Все четверо дали признательные показания. У них изъято обмундирование.

Подозреваемые рассказали, что узнали о готовящемся в Талдыкоргане митинге и решили принять в нем участие.

Фото: polisia.kz

Когда начались беспорядки, они вместе с толпой пришли к зданию, где люди уже что-то несли со складов. Поэтому тоже незаконно проникли в помещение и похитили кроссовки, берцы, ремни и другие спецсредства.

Сейчас задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Талдыкоргане нашли тайник с арсеналом оружия, бронежилетами и спецсредствами. Жительница города, проживающая рядом с департаментом полиции Алматинской области, вспомнила, как вооруженная толпа штурмовала здание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951639-zaderzhany-obokravshie-sklad-s-formennym-snaryazheniem-i-amunitsiey-v-taldykorgane/