Тайник с арсеналом оружия, бронежилетов и спецсредств нашли в Талдыкоргане (видео)

Кадр из видео: ДП Алматинской области

У жителей Алматинской области продолжают изымать оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков. В Талдыкоргане правоохранителями обнаружен тайник с боевым арсеналом из краденых пистолетов, боеприпасов, бронежилетов и спецсредств, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

15 января по подозрению в участии в погромах и мародерстве в Талдыкоргане был задержан 24-летний житель Сарканского района. Молодой человек скрывался в отдаленном селе Мукана Тулебаева близ озера Балхаш.

По показаниям задержанного, на территории Талдыкоргана им был обнаружен тайник с оружейным арсеналом.

"Обнаружены и изъяты похищенные им три боевых пистолета Макарова с пятью магазинами к ним, 22 патрона калибра 9 мм, 3 бронежилета и 2 полицейские каски. По факту возбуждено уголовное расследование. Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Уточняется, что огнестрельное оружие и используемые правоохранителями спецсредства были похищены во время массовых беспорядков в Талдыкоргане при разграблении одного из объектов.

Расследование проводится по ст.291 ч.4 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Напомним, ранее талдыкорганка, проживающая рядом с департаментом полиции Алматинской области, рассказала, что стала свидетельницей страшной картины во время штурма здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951475-taynik-s-arsenalom-oruzhiya-bronezhiletov-i-spetssredstv-nashli-v-taldykorgane-video/