В МВД рассказали о новых обращениях на телефоны доверия

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В Министерстве внутренних дел РК рассказали о новых обращениях на телефоны доверия, сообщается на официальном медиа-портале ведомства Polisia.kz.

Службой собственной безопасности МВД и его территориальными подразделениями обеспечивается круглосуточный прием и рассмотрение сообщений граждан, с оперативным обеспечением обратной связи, подчеркнули в министерстве.

В ведомстве сообщили, что за сутки на телефоны доверия поступило 62 сообщения, из которых 43 - консультативно-справочного характера (вопросы миграции, документирования, регистрация автотранспорта, штрафов, страховки, платных дорог, работы спецЦОНов, совершения ДТП и другие).

В министерстве отметили, что по каждому случаю в соответствии с компетенцией даются разъяснения.

12 сообщений поступило на телефоны доверия подразделений собственной безопасности регионов по розыску и задержанию родственников звонивших.

"Установлено, что трое жителей городов Семей, Кызылорда и Павлодар решением административных судов по ч. 6 ст. 488 КоАП РК "Участие в собраниях, митингах, шествиях проводимое в нарушение порядка" подвергнуты различным срокам административного ареста.

Трое алматинцев, два таразца и один житель Семея с санкции суда водворены в изолятор временного содержания органами прокуратуры в рамках досудебных расследований.

3 обращения поступило по изъятию сотовых телефонов жителей городов Костанай и Актобе. В результате проверки установлено, что все телефоны изъяты органами прокуратуры в рамках досудебных расследований", - сообщили в МВД.

Информация о причинах доставления в правоохранительные органы супругов в городе Павлодаре, якобы незаконной остановке транспортного средства, а также изъятию сотового телефона в Талдыкоргане проверяется.

"Все сообщения и жалобы на действия сотрудников полиции тщательно проверяются и каждому обратившемуся предоставляется исчерпывающая информация", – заявил начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов.

Ранее мы писали, что за 16 января на телефон доверия министерства внутренних дел поступило 17 жалоб казахстанцев на действия правоохранителей. В конце прошлой недели МВД опубликовало номера для жалоб казахстанцев на полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951536-v-mvd-rasskazali-o-novyh-obrascheniyah-na-telefony-doveriya/