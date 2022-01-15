Предполагаемых мародеров задержали в Алматы. Изъято оружие и смартфоны

Оружие и другие вещи. Фото: instagram.com/almaty_police_department

Алматинские полицейские провели спецоперацию, в результате которой были задержаны двое подозреваемых в ограблении двух оружейных магазинов. Об этом сообщается на официальной странице городского ДП в Instagram.

Стражи порядка установили и задержали двоих мужчин - 44-летнего жителя Жамбылской области и 24-летнего жителя Алматинской области. Их подозревают в ограблении двух оружейных магазинов во время беспорядков.

При обыске арендованной квартиры полицейские нашли и изъяли нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, смартфоны, военную и другую одежду.

Указывается, что подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. Полицейским они сказали, что планировали уехать с оружием и вещами из города.

Как отметили правоохранители, задержанных проверяют на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

Ранее сообщалось о задержании в Алматы 17-летнего парня, которого подозревают в ограблении ломбарда во время беспорядков.

Кроме того, сегодня в комендатуре Алматы рассказывали, сколько человек были задержаны после погромов в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951314-v-almaty-zaderzhali-predpolagaemyh-maroderov-u-nih-nashli-oruzhie-smartfony-i-odezhdu/