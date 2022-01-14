Двух братьев задержали в ходе спецоперации за участие в погромах в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области задержали двух братьев по подозрению в участии в ночных погромах в южной столице. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

В ведомстве сообщили, что 7 января около 22.30 часов на одной из улиц города Есика в ходе спецоперации по установлению причастных к погромам в Алматы полицейские остановили черную Lada Priora.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит 20-летнему жителю села Болек. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье находился его старший 23-летний брат, проживающий в Талгарском районе.

"При осмотре машины в багажнике обнаружены перчатки, маски, швейная машинка, аксессуары, водяной фильтр, бумажная коробка, обмотанная скотчем оранжевого цвета с надписью "Технодом", упаковка масок оранжевого цвета с эмблемами торгового центра", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Обнаруженные предметы вместе с автомобилем изъяты и доставлены в УП Енбекшиказахского района.

В ходе проверки установлено, что задержанные вместе со знакомым, личность которого устанавливается, 6 января около 03.00 часов, участвуя в массовых беспорядках, похитили все это имущество из магазина в Алматы.

Братьев вместе с собранными материалами и вещественными доказательствами передали в ДП южной столицы для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в нападении на департамент полиции Алматинской области. Также стало известно, что один из акимов предотвратил кровопролитие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951143-dvuh-bratev-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-za-uchastie-v-pogromah-v-almaty/