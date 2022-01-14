22 человека пропали без вести после беспорядков в Алматы

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В департамент полиции Алматы сообщили, что после беспорядков в южной столице 22 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

"С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшие. О них официально заявляли в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже установлено нахождение 15 из них, об остальных 7 пока ничего не известно.

"По всем случаям заведены розыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", - добавили правоохранители.

В полиции советуют горожанам обращаться по пропавшим в городе гражданам в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.

Ранее в комендатуре города рассказали о ситуации в Алматы на утро 14 января - после беспорядков задержано больше 2 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951126-22-cheloveka-propali-bez-vesti-posle-besporyadkov-v-almaty/