Мужчин задержали за ограбление охотничьего магазина во время беспорядков в Кызылорде

Фото: ДП Кызылординской области

Двоих жителей Кызылорды задержали по подозрению в ограблении охотничьего магазина во время массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 6 января около 05.00 часов утра неизвестные разбили витрины охотничьего магазина в Кызылорде и похитили одежду, бинокли и специальные ножевые инструменты.

В результате оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.

Фото: ДП Кызылординской области

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по п.3 ч.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство).

Фото: ДП Кызылординской области

Все обстоятельства выясняются. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области задержали подозреваемых в разграблении охотничьего магазина в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951046-muzhchin-zaderzhali-za-ograblenie-ohotnichego-magazina-vo-vremya-besporyadkov-v-kyzylorde/