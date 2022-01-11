Психотропные вещества и пистолеты нашли у задержанных в Атырау

Изъятые пистолеты. Фото: официальный сайт МВД РК

Комендант Атырауской области Камзы Умбеткалиев рассказал, что сотрудники полиции задержали на блокпосту людей, пытавшихся провести в город холодное оружие, сообщается на официальном сайте МВД РК.

По данным ведомства, 9 января на блокпосту, установленном при въезде в Атырау, был остановлен автомобиль, в салоне которого полицейские обнаружили около 10 охотничьих ножей.

Кроме того, в Атырау были задержаны четверо мужчин, у которых полицейские обнаружили сильнодействующие лекарственные препараты. Предполагается, что задержанные продавали психотропы.

"При их задержании было изъято 2 пистолета, газовый и травматический, 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов. Полиция начала следственные действия", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что за сутки на блокпостах ЗКО полицейские изъяли семь единиц оружия. В Алматинской области правоохранители задержали 20 человек, при них было обнаружено 40 единиц огнестрельного оружия и более 500 боеприпасов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950376-psihotropnye-veschestva-i-pistolety-nashli-u-zaderzhannyh-v-atyrau/