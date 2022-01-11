Задержана преступная группа, снимавшая на видео свое участие в беспорядках в Алматы

Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали преступную группу с оружием, причастную к массовым беспорядкам в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Туркестанской области на блокпосту Актас по трассе Алматы-Термез-Ташкент задержали трех мужчин, которые снимали на камеру мобильных телефонов свое участие в массовых беспорядках.

Кадр из видео: ДП Туркестанской области

В автомобиле Toyota находились трое жителей Сарыагашского и Келесского районов. При проверке оперативники обнаружили в салоне пистолет.

Данный факт зарегистрировали по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Все подозреваемые находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.

Всего по Туркестанской области установлено 30 блокпостов, где в круглосуточном режиме несут дежурство полицейские и военные.

Фото: ДП Туркестанской области

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе задержали подозреваемых в мародерстве в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950447-zaderzhana-prestupnaya-gruppa-snimavshaya-na-video-svoe-uchastie-v-besporyadkah-v-almaty/