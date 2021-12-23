Мать погибшей в Грузии казахстанки заявила о затягивании дела

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

Родители погибшей в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой обратились в Генпрокуратуру - они выступили против онлайн-суда. Они также недовольны затягиванием дела об изнасиловании девушки, передает КТК.

Как рассказала мама Асель телеканалу, дело Мурата Мейрбекова, заочно обвиненного в изнасиловании, затянулось. Ни одной улики, включая ДНК, найденную на теле Айтпаевой, в Казахстан не передали.

"По Мейрбекову у меня пустота. Потому что тянем-тянем. Я хочу, чтобы процесс поскорее закончился, чтобы помогли. Конечно, из-за недостаточности улик его могут отпустить через полгода, если Грузия будет дальше так тянуть. Они могут и девять месяцев, и год протянуть", - поделилась мама погибшей Айсулу Айтпаева.

Напомним, в начале мая 26-летнюю казахстанку Асель Айтпаеву нашли мертвой под окнами дома в грузинской столице. Позже был задержан 57-летний гражданин Грузии Бесика Тордуа, из окна квартиры которого выпала Асель.

Но в июле мужчина скончался в СИЗО. Его обвиняли в изнасиловании казахстанки и доведении до самоубийства.

Под следствием остается родственник Асель, казахстанец Мурат Мейрбеков, который и пригласил девушку работать в Грузию. Ему также предъявлены обвинения в изнасиловании девушки, а в Казахстане его обвиняют еще и в торговле людьми. Сейчас казахстанец находится под стражей.

Родители Асель рассказывают, что во время онлайн-заседания суда, на котором решался вопрос о продлении ареста, связь постоянно пропадала, из-за чего они ничего не могли услышать. Мама Асель настаивает на очном заседании, но в суде Нур-Султана заявляют, что из-за карантина в залы по-прежнему никого не впускают. При этом, Алексей Цой, бывший министр здравоохранения, в начале месяца заявлял об отсутствии запретов на допуск в суды.

"Суды самостоятельно решают у себя. То же самое, как и здесь: вы же присутствуете у нас в залах в правительстве. То есть, самостоятельно решают у нас, сколько допусков. У нас таких специальных ограничений нет. Есть ограничения по количеству людей, находящихся в одном помещении на квадратный метр, – социальная дистанция, маски", - объяснял Цой.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948061-mat-asel-aytpaevoy-zayavila-o-zatyagivanii-dela/