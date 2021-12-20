Алек Болдуин частично виноват в смерти оператора, заявил отец погибшей Хатчинс

Алек Болдуин. Фото: Getty Images/ Mark Sagliocco / Stringer

Отец погибшей на съемочной площадке Галины Хатчинс высказался об актере, передает The Sun.

Отец Хатчинс 61-летний Анатолий Андросович заявил, что голливудский актер Алек Болдуин частично виноват в смерти его дочери. Его возмутили утверждения актера, который заявил, что якобы "не нажимал на спусковой крючок" пистолета. По мнению отца покойного оператора, Болдуин должен взять ответственность за совершенные им действия.

"А зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер - это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в том, что выстрелил", - сказал Андросович.

Мужчина рассказал, что инцидент отразился на его девятилетнем внуке Андросе, сыне Галины. Мальчик медленно приходит в себя от полученного шока.

Ранее в интервью с АВС актер заявил, что пистолет выстрелил "самопроизвольно". И что сам он не спускал курок пистолета. После выхода интервью он удалил свой аккаунт в Twitter.

Тем временем съемочная группа фильма "Ржавчина" заявила о возобновлении съемок картины.

Галина Хатчинс скончалась 21 октября от полученных ранений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947482-alek-bolduin-chastichno-vinovat-v-smerti-operatora-zayavil-otets-pogibshey-hatchins/