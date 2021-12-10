Съемочная группа "Ржавчины" заявила о продолжении съемок после убийства оператора Болдуином

Алек Болдуин. Фото: MEGA/GC Images

Съемочная команда фильма "Ржавчина" приняла решение возобновить съемки вестерна после смерти оператора Галины Хатчинс во время работы над проектом. Об этом сообщил Алек Болдуин на своей странице в Instagram.

В заявлении группы говорится, что они осуждают публикации, в которых съемки "Ржавчины" описываются как "безалаберные, опасные и эксплуататорские".

"Они отвлекают от самого важного – от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии", ­– отмечается в письме.

Команда также отметила, что во время работы над картиной они получали справедливую и соответствующую ожиданиям заработную плату, график их тоже устраивал. Те, кто не был согласен с этой позицией, ушли с проекта.

Ранее Алек Болдуин заявил, что пистолет выстрелил на съемках "Ржавчины" самопроизвольно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1946304-semochnaya-gruppa-rzhavchiny-zayavila-o-prodolzhenii-semok-posle-ubiystva-operatora-bolduinom/