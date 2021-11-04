"Госслужащих там нет": аким Актюбинской области о спецоперации Антикора

Ондасын Уразалин. Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

На онлайн-брифинге в СЦК акима Актюбинской области спросили о спецоперации Антикора, которое расследует возможные махинации МСХ и региональных акиматов – Ондасын Уразалин в ответ заявил, что в деле не фигурируют госслужащие из его региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, знает ли аким чиновников из Актюбинской области, которых подозревает Антикор.

"Если под словом чиновник, как вы говорите, понимать госслужащих, то среди них никого нет.

Уголовное дело, насколько я имею информацию, возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей, на которые предполагалось до 80% субсидирования.

Насколько мне известно, этим занимался Национальный аграрный научный образовательный центр - его представители на территории Актюбинской области, но это не госслужащие", - заявил Уразалин.

Аким заявил: по какой статье квалифицировано дело, он не знает. Ему известно, что на территории Актюбинской области также проводятся следственные действия – 1 или 2 человека из Наццентра были задержаны.

"Что касается местных исполнительных органов - всю необходимую информацию, которая была у нас запрошена, мы предоставили. Это касается деятельности крестьянских хозяйств, и на сегодняшний момент каких-то конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлено", - заявил аким.

Напомним, ранее президент Токаев заявил, что 2 трлн тенге бюджета, выделенных Минсельхозу за последние 5 лет, "растворяются". Экономического эффекта , по его мнению, они не дали.

Ранее Антикор провел масштабную спецоперацию в Казахстане – Минсельхоз и региональные акиматы заподозрили в создании преступных групп.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940577-gossluzhaschih-tam-net-akim-aktyubinskoy-oblasti-o-spetsoperatsii-antikora/