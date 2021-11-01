Врачи рассказали о состоянии пострадавших в массовой драке в Пиджиме

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О состоянии пострадавших в результате массовой драки в Пиджиме рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 16-летний пациент находится в отделении травматологии. Его состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь.

54-летний мужчина проходит курс лечения в отделении хирургии. Состояние пациента средней степени тяжести. Сейчас оба идут на поправку.

Напомним, 27 октября в селе Пиджим произошла массовая драка старшеклассников. С места происшествия 16-летний парень был доставлен в реанимацию. Он получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Также в ходе инцидента пострадал мужчина.

Мама подростка заявила, что не может простить обидчиков сына. Полицейские после событий в населенном пункте несли службу в усиленном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939917-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshih-v-massovoy-drake-v-pidzhime/