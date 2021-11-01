Организаторы крупнейшей за историю Казахстана финансовой пирамиды преданы суду

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О раскрытии финансовой пирамиды " Куэстра Уорлд ", созданной гражданами Испании, Кабо-Верде и России на территории Казахстана, рассказали на брифинге в МВД, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что на минувшей неделе обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды "Куэстра Уорлд" преданы суду.

По информации официального представителя МВД Нурдильды Ораз, в ходе расследования установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду "Куэстра Уорлд" и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев.

"Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты.

При этом привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков.

В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге", - сообщил Ораз.

Он добавил, что по уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе гражданка России, ранее экстрадированная из Беларуси.

Напомним, что тысячи казахстанцев стали жертвами этой финансовой пирамиды. Жертв мошенников искали стражи порядка. В прошлом году одну из подозреваемых экстрадировали в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939905-osuzhdeny-organizatory-krupneyshey-za-istoriyu-nezavisimosti-kazahstana-finansovoy-piramidy/