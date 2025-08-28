Ребенок упал с эскалатора в Петропавловске
В Сети появилась информация, что в одном из торгово-развлекательных центров Петропавловска с эскалатора упал 8-летний мальчик. Предварительно, он находился там без родителей, передает NUR.KZ.
Видео из ТРЦ опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana.
Как сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области, в Петропавловске полицейскими проводится проверка по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком, который 27 августа упал с эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров города.
"Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра родителей", - отметили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучаются условия безопасности в помещении ТРЦ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и вынесены необходимые меры профилактического характера.
Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности несовершеннолетнего.
Ранее двухлетний ребенок получил травму из-за подростка в Алматы при ударе об землю. После появления в соцсетях обращения матери двухлетнего ребенка за деяния несовершеннолетнего наказали его родителей.
Еще один 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. Ему понадобилась помощь спасателей.
В Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.
