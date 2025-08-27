Двухлетний ребенок получил травму из-за подростка в Алматы: в полиции озвучили новые данные

После появления в соцсетях обращения матери двухлетнего ребенка, которого о землю ударил подросток, за деяния несовершеннолетнего наказали родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Сегодня мы писали, что в Сети появилось видео, где подросток, вероятно, ударил о землю двухлетнего ребенка - пострадавший сломал руку. Мать малыша рассказала подробности.

Отмечалось, что в полиции завели уголовное дело. Но по словам женщины, в правоохранительных органах ей сказали, что несовершеннолетний ответственности не понесет.

Редакции в Департаменте полиции Алматы сообщили, что заведено уголовное дело.

Однако чуть позже корреспонденту NUR.KZ в ведомстве озвучили подробности по данному делу.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родители подростка привлечены к ответственности", - сказали в пресс-службе ДП Алматы.

Также отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

