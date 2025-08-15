Ребенок пострадал по время отдыха в горах Алматы

В Алматы 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье. Ему понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в районе Лунной поляны - 9-летний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.

На место происшествия оперативно выехали спасатели КСП "БАУ".

"Прибыв к пострадавшему, они оказали первую доврачебную помощь, подтвердив наличие перелома, после чего аккуратно транспортировали ребенка вниз", - рассказали в МЧС.

Мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.

Напомним, несколько дней назад не в горах Алматы произошел похожий случай - камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф.

До этого на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях.

И мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.

