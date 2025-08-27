jitsu gif
      "Подбросил и убежал": двухлетний ребенок пострадал от рук подростка в Алматы

      Опубликовано:

      Подросток подошел к ребенку
      Место инцидента. Скриншот из видео: instagram.com/_sssaparovaa_

      В Сети опубликовано видео, где подросток, вероятно, ударил о землю двухлетнего ребенка - пострадавший сломал руку. По данному делу завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

      В Instagram появилось обращение матери ребенка, который, как она заявляет, пострадал от рук подростка. Женщина рассказала, что ее двухлетний сын играл во дворе. В это время к нему подошел мальчик, взял на руки, подбросил в воздух и убежал, закрыв уши руками.

      В качестве подтверждения инцидента на своей странице Зарина Сапар опубликовала запись с камеры видеонаблюдения.

      "В этот момент мы немедленно вызвали скорую и поехали в детскую городскую больницу № 2. Там сделали рентген и просто перевязали руку. Когда я попросила врача провести полный осмотр с головы до ног, он сказал: "Если у вашего ребенка нет рвоты и судорог, значит, черепно-мозговой травмы нет", - написала мать пострадавшего.

      По словам женщины, после случившегося они пытались найти подростка самостоятельно, но не смогли. Тогда обратились в полицию. На следующий день там сообщили, что поскольку он несовершеннолетний, - ответственности не понесет, рассказала автор поста. Однако позже объявились родители подростка.

      "Вечером 24 августа родители подростка пришли извиниться и заявили, что могут взять все расходы на лечение ребенка на себя. Но 25-го числа, на следующий день, когда я обратилась к ним, они заявили, что ребенку надо обследоваться только в городской больнице, а МРТ делать и вовсе вредно для него", - рассказала женщина.

      Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы, где сообщили, что правоохранительные органы занимаются этим делом.

      "По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. После проведения необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе ДП города.

      Напомним, ранее в Астане семилетний ребенок получил травмы после драки с десятилетним мальчиком. В полиции не смогли возбудить уголовное дело.

      До этого в Сети появились кадры избиения ребенка - инцидент произошел почти месяц назад. В игровой комнате в одном из ресторанов города мужчина несколько раз ударил ребенка в область ягодиц.

      Ранее в соцсетях также распространялось видео, на котором несколько несовершеннолетних нападают и наносят удары другому мальчику. Видео прислала мама 7-летнего избитого мальчика. По словам женщины, ребенка сначала избили в подъезде, потом вывели на поле, где продолжили действия.

