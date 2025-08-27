Тело мужчины в автомобиле нашли в Алматы

В Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не установлено, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

"В социальных сетях распространяется информация об обнаружении тела мужчины в автомобиле в Турксибском районе.

Сообщаем, что личность погибшего установлена. Признаков насильственной смерти не выявлено. По данному факту назначены соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти.

Материалы находятся в производстве сотрудников Управления полиции Турксибского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним о подобном случае в прошлом году. Тогда в Алматы в автомобиле, оставленном рядом с частной школой, обнаружили тело человека.

В конце мая этого года водитель потерял управление и скончался за рулем в Астане.

Прошлым летом в Акмолинской области водителю легкового авто во время движения внезапно стало плохо, и он скончался за рулем.

Ранее в Костанае чудом спасли водителя, у которого на одной из центральных улиц города случился сердечный приступ. Полицейским пришлось выбить окно машины, чтобы вытащить мужчину и передать его бригаде скорой помощи.

А в Павлодаре водитель автобуса, не справившись с управлением, врезался в столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Предварительной причиной столкновения назвали сердечный приступ.

