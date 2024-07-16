Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель умер за рулем во время движения в Акмолинской области

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Акмолинской области водитель скончался за рулем легкового автомобиля во время движения. По данному факту назначили экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагический инцидент произошел в Акмолинской области 14 июля.

"Водителю легкового авто во время движения внезапно стало плохо, и он скончался за рулем", - рассказали в ДП региона.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначены соответствующие экспертизы.

Департамент полиции Акмолинской области призвал водителей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями, соблюдать правила безопасности. Прежде всего, стоит избегать поездок при высокой температуре воздуха, а при изменении состояния здоровья следует остановить автомобиль и сообщить по номеру "103".

"Высокая температура в салоне автомобиля усугубляет состояние усталости, поэтому следует убедиться, что в машине имеется питьевая вода и аптечка с необходимыми лекарствами", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Костанае чудом спасли водителя, у которого на одной из центральных улиц города случился сердечный приступ. Полицейским пришлось выбить окно машины, чтобы вытащить мужчину и передать его бригаде скорой помощи.

А в Павлодаре водитель автобуса, не справившись с управлением, врезался в столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Предварительной причиной столкновения назвали сердечный приступ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2135028-voditel-umer-za-rulem-vo-vremya-dvizheniya-v-akmolinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie