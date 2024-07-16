Водитель умер за рулем во время движения в Акмолинской области

В Акмолинской области водитель скончался за рулем легкового автомобиля во время движения. По данному факту назначили экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагический инцидент произошел в Акмолинской области 14 июля.

"Водителю легкового авто во время движения внезапно стало плохо, и он скончался за рулем", - рассказали в ДП региона.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначены соответствующие экспертизы.

Департамент полиции Акмолинской области призвал водителей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями, соблюдать правила безопасности. Прежде всего, стоит избегать поездок при высокой температуре воздуха, а при изменении состояния здоровья следует остановить автомобиль и сообщить по номеру "103".

"Высокая температура в салоне автомобиля усугубляет состояние усталости, поэтому следует убедиться, что в машине имеется питьевая вода и аптечка с необходимыми лекарствами", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Костанае чудом спасли водителя, у которого на одной из центральных улиц города случился сердечный приступ. Полицейским пришлось выбить окно машины, чтобы вытащить мужчину и передать его бригаде скорой помощи.

А в Павлодаре водитель автобуса, не справившись с управлением, врезался в столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Предварительной причиной столкновения назвали сердечный приступ.