Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель потерял управление и скончался за рулем в Астане

Опубликовано:

ДТП в Астане
ДТП в Астане. Фото: t.me/krispastana

В Астане из-за резкого ухудшения самочувствия водитель потерял управление, съехал на тротуар и врезался в кусты, скончавшись на месте, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы сообщили, что на улице Токпанова в Астане, недалеко от Дворца школьников, произошло трагическое ДТП.

"Водитель автомобиля Kia K5 внезапно потерял управление - машину занесло, и она выехала на тротуар. Автомобиль проехал по газону и остановился, врезавшись в кусты у входа в жилой комплекс.

В момент инцидента на тротуаре не оказалось пешеходов, и никто не пострадал. В салоне авто находился только водитель", - сообщается в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. Нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, следуя по улице Токпанова в направлении улицы Шарль де Голля, не справился с управлением в связи с резким ухудшением самочувствия. В результате происшествия водитель скончался на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Подобные трагедии происходили и в прошлом году. Летом в Акмолинской области водителю легкового авто во время движения внезапно стало плохо, и он скончался за рулем.

Ранее в Костанае чудом спасли водителя, у которого на одной из центральных улиц города случился сердечный приступ. Полицейским пришлось выбить окно машины, чтобы вытащить мужчину и передать его бригаде скорой помощи.

А в Павлодаре водитель автобуса, не справившись с управлением, врезался в столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Предварительной причиной столкновения назвали сердечный приступ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2250192-voditel-poteryal-upravlenie-i-skonchalsya-za-rulem-v-astane/