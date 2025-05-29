Водитель потерял управление и скончался за рулем в Астане

В Астане из-за резкого ухудшения самочувствия водитель потерял управление, съехал на тротуар и врезался в кусты, скончавшись на месте, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы сообщили, что на улице Токпанова в Астане, недалеко от Дворца школьников, произошло трагическое ДТП.

"Водитель автомобиля Kia K5 внезапно потерял управление - машину занесло, и она выехала на тротуар. Автомобиль проехал по газону и остановился, врезавшись в кусты у входа в жилой комплекс.

В момент инцидента на тротуаре не оказалось пешеходов, и никто не пострадал. В салоне авто находился только водитель", - сообщается в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. Нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, следуя по улице Токпанова в направлении улицы Шарль де Голля, не справился с управлением в связи с резким ухудшением самочувствия. В результате происшествия водитель скончался на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Подобные трагедии происходили и в прошлом году. Летом в Акмолинской области водителю легкового авто во время движения внезапно стало плохо, и он скончался за рулем.

Ранее в Костанае чудом спасли водителя, у которого на одной из центральных улиц города случился сердечный приступ. Полицейским пришлось выбить окно машины, чтобы вытащить мужчину и передать его бригаде скорой помощи.

А в Павлодаре водитель автобуса, не справившись с управлением, врезался в столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Предварительной причиной столкновения назвали сердечный приступ.