Тело мужчины нашли в автомобиле около школы в Алматы

В Алматы во вторник, 10 декабря, в автомобиле, оставленном рядом с частной школой, обнаружили тело человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Изначально информацию о произошедшем опубликовал Instagram-паблик krisp_almaty.

По его данным, сегодня, 10 декабря, около 08:30 у входа в частную школу было найдено тело мужчины в автомобиле марки Opel.

В департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили эти данные.

"По факту обнаружения тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, он скончался в результате сердечной недостаточности", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы во дворе многоэтажки нашли сумку, в которой находилось тело женщины. Полиция возбудила уголовное дело.

Позже жители многоэтажки рассказали подробности случившегося. По словам очевидцев, тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. А сумка находилась в укромном месте, поэтому заметили ее не сразу.