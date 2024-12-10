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Тело мужчины нашли в автомобиле около школы в Алматы

Опубликовано:

Полиция на месте происшествия
Служебные авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы во вторник, 10 декабря, в автомобиле, оставленном рядом с частной школой, обнаружили тело человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Изначально информацию о произошедшем опубликовал Instagram-паблик krisp_almaty.

По его данным, сегодня, 10 декабря, около 08:30 у входа в частную школу было найдено тело мужчины в автомобиле марки Opel.

В департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили эти данные.

"По факту обнаружения тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, он скончался в результате сердечной недостаточности", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы во дворе многоэтажки нашли сумку, в которой находилось тело женщины. Полиция возбудила уголовное дело.

Позже жители многоэтажки рассказали подробности случившегося. По словам очевидцев, тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. А сумка находилась в укромном месте, поэтому заметили ее не сразу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2198316-telo-muzhchiny-nashli-v-avtomobile-okolo-shkoly-v-almaty/

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