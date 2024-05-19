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Водитель автобуса скончался за рулем в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

ДТП в Павлодаре
Кадры очевидцев: irbistv.kz

В Павлодаре водитель автобуса врезался в трамвайный столб и погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz. Предварительная причина столкновения – сердечный приступ.

По данным сайта, ДТП произошло на пересечении улицы Казправды и проспекта Назарбаева.

"Водитель автобуса, не справившись с управлением, врезался в трамвайный столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи, предварительная причина столкновения – сердечный приступ", – сообщили в департаменте полиции области.

Местный телеканал Irbistv.kz на своей странице в Instagram сообщает, что водитель управлял автобусом для развозки работников ТЭЦ-2.

"По словам очевидцев, пассажиров в общественном транспорте не было, а водитель, после столкновения, погиб на месте", - говорится в информации телеканала.

Ранее сообщалось, что на республиканской трассе близ Талдыкоргана военный грузовик врезался в легковую машину, в результате погибла женщина. В полиции сообщили, что водитель "КамАЗ" при совершении маневра с правой крайней полосы на развороте допустил столкновение с "Мазда 626", которая двигалась в попутном направлении.

10 мая в селе Саймасай Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина на автомобиле насмерть сбила 5-летнего мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2103137-voditel-avtobusa-skonchalsya-za-rulem-v-pavlodare-video/

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