Мужчина пытался поджечь себя в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы предотвратили попытку самоподжога - мужчина пытался поджечь себя у кассы, огонь потушили, мужчину передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции на транспорте.

"25 августа 2025 года в 22:06 в терминале "Т-1" аэропорта Алматы мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы.

Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу.

По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Позже в ведомстве сообщили о вероятном мотиве поступка мужчины.

"Предварительно установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования", - отметили в полиции на транспорте.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта Алматы, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация. Дальнейшее разбирательство ведут правоохранительные органы.

"Отмечаем, что данный случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на работу воздушной гавани. Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием по ситуации в Управление здравоохранения Алматы, но к моменту публикации ответа еще не было.

Напомним о резонансном случае в прошлом году - алматинец поджег себя и свой автомобиль, чтобы не отдавать его на спецстоянку из-за накопившихся штрафов.

В Мангистау мужчина поджег себя у акимата: аким озвучил обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что о фактах самоподжога сообщалось и ранее. Так, к примеру, мужчина совершил самоподжог возле прокуратуры в Уральске. Он возмущался действиями сотрудников правоохранительных органов и отмечал, что его постоянно вызывают в полицию и обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Но трагедию удалось предотвратить.

Сообщалось также, что мужчина пытался совершить самоподжог в здании маслихата Западно-Казахстанской области. В полиции отметили, что он был не согласен с решениями руководства управления здравоохранения.

В Казнете ранее также было опубликовано видео, на котором женщина поджигает себя, и ей тут же на помощь сбегаются неравнодушные люди. Как выяснилось, пострадавшая входила в число обманутых вкладчиков одной из финансовых пирамид. Таким образом женщина хотела привлечь внимание правоохранительных органов, чтобы те приняли меры по уголовному делу о финпирамиде.

