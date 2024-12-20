Мужчина поджег себя у акимата в Мангистау: аким озвучил обстоятельства трагедии

Аким Мангистауской области рассказал, почему не принял мужчину, который совершил самоподжог у акимата и в последующем умер от полученных травм, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Журналисты во время брифинга в СЦК поинтересовались у Нурдаулета Килыбая, почему он не принял человека, который пришел к нему на прием.

"Да, к сожалению, такая трагедия произошла. Выражаем соболезнования родным и близким. Об умершем человеке нужно говорить лишь хорошее, либо ничего нельзя говорить. Но раз вопрос задали, я отвечу. Ровно за неделю, максимум 10 дней назад, я ездил в Каракиянский район, двое суток находился там. В первый день встречался с населением - мы обходили аварийные дома. Во второй день с утра до ночи мы принимали население Каракиянского района. Причем по личным вопросам. Мы принимали до последнего жителя. По времени не ограничивали. Очень печально, что он в тот день не пришел ко мне", - сказал в ответ глава региона.

Он признался, что задает себе вопрос, почему тогда он не пришел на прием.

"Я же тоже человек, очень сильно переживаю. Умер глава большой семьи, родные лишились близкого, у него шестеро детей. Слышал, что его супруга беременна на 7 ребенка. Если бы он пришел, то поговорили бы.

Ситуация такая: все, что говорит мой заместитель, нужно принимать как и мои слова, так как мы все работаем, опираясь на одни и те же законы и правила. У нас на руках у всех один список вакансий. У акимов нет какого-то отдельного списка вакансий. Не знаю, по-моему, даже согласно религии это неправильно - есть запрет (на самоубийство - прим. ред.). Во-вторых, кому хуже стало? Остались безутешными его дети, вдова. Мы со своей стороны и бизнес будем помогать. Но какую бы помощь ни оказывали, умер отец и супруг, и его не вернуть уже", - сообщил он.

По словам Килыбая, в день трагедии он находился в акимате. Но приняли мужчину заместитель акима, руководитель аппарата, а также замакима района.

"У меня есть график приема граждан. В списке сейчас тысячи человек. Надо понимать одну вещь - если аким области будет принимать каждого, кто придет на прием, то с утра до вечера или 24 часа должен сидеть на приеме… другая работа будет стоять. Мне тоже очень жаль, что он совершил самоубийство. Мы до последнего узнавали у врачей о его самочувствии. Но пришла такая печальная новость… было очень жаль слышать, что он умер", - признался Нурдаулет Килыбай.

Бизнесмены, по словам акима, взяли под шефство эту семью.

"Сейчас, насколько я знаю, семья хочет переехать в Актау. Бизнес их обеспечит временным жильем. А там уже дальше посмотрим. Обучение детей, содержание местный бизнесмен взял на себя", - резюмировал аким.

Стоит отметить, что о фактах самоподжога сообщалось и ранее. Так, к примеру, мужчина совершил самоподжог возле прокуратуры в Уральске. Он возмущается действиями сотрудников правоохранительных органов и отмечал, что его постоянно вызывают в полицию и обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Но трагедию удалось предотвратить.

Сообщалось также, что мужчина пытался совершить самоподжог в здании маслихата Западно-Казахстанской области. В полиции отметили, что он был не согласен с решениями руководства управления здравоохранения.

В Казнете ранее также было опубликовано видео, на котором женщина поджигает себя, и ей тут же на помощь сбегаются неравнодушные люди. Как выяснилось, пострадавшая входила в число обманутых вкладчиков одной из финансовых пирамид. Таким образом женщина хотела привлечь внимание правоохранительных органов, чтобы те приняли меры по уголовному делу о финпирамиде.