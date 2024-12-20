Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина поджег себя у акимата в Мангистау: аким озвучил обстоятельства трагедии

Опубликовано:

Нурдаулет Килыбай
Нурдаулет Килыбай. Фото: акимат Мангистауской области

Аким Мангистауской области рассказал, почему не принял мужчину, который совершил самоподжог у акимата и в последующем умер от полученных травм, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Журналисты во время брифинга в СЦК поинтересовались у Нурдаулета Килыбая, почему он не принял человека, который пришел к нему на прием.

"Да, к сожалению, такая трагедия произошла. Выражаем соболезнования родным и близким. Об умершем человеке нужно говорить лишь хорошее, либо ничего нельзя говорить. Но раз вопрос задали, я отвечу. Ровно за неделю, максимум 10 дней назад, я ездил в Каракиянский район, двое суток находился там. В первый день встречался с населением - мы обходили аварийные дома. Во второй день с утра до ночи мы принимали население Каракиянского района. Причем по личным вопросам. Мы принимали до последнего жителя. По времени не ограничивали. Очень печально, что он в тот день не пришел ко мне", - сказал в ответ глава региона.

Он признался, что задает себе вопрос, почему тогда он не пришел на прием.

"Я же тоже человек, очень сильно переживаю. Умер глава большой семьи, родные лишились близкого, у него шестеро детей. Слышал, что его супруга беременна на 7 ребенка. Если бы он пришел, то поговорили бы.

Ситуация такая: все, что говорит мой заместитель, нужно принимать как и мои слова, так как мы все работаем, опираясь на одни и те же законы и правила. У нас на руках у всех один список вакансий. У акимов нет какого-то отдельного списка вакансий. Не знаю, по-моему, даже согласно религии это неправильно - есть запрет (на самоубийство - прим. ред.). Во-вторых, кому хуже стало? Остались безутешными его дети, вдова. Мы со своей стороны и бизнес будем помогать. Но какую бы помощь ни оказывали, умер отец и супруг, и его не вернуть уже", - сообщил он.

По словам Килыбая, в день трагедии он находился в акимате. Но приняли мужчину заместитель акима, руководитель аппарата, а также замакима района.

"У меня есть график приема граждан. В списке сейчас тысячи человек. Надо понимать одну вещь - если аким области будет принимать каждого, кто придет на прием, то с утра до вечера или 24 часа должен сидеть на приеме… другая работа будет стоять. Мне тоже очень жаль, что он совершил самоубийство. Мы до последнего узнавали у врачей о его самочувствии. Но пришла такая печальная новость… было очень жаль слышать, что он умер", - признался Нурдаулет Килыбай.

Бизнесмены, по словам акима, взяли под шефство эту семью.

"Сейчас, насколько я знаю, семья хочет переехать в Актау. Бизнес их обеспечит временным жильем. А там уже дальше посмотрим. Обучение детей, содержание местный бизнесмен взял на себя", - резюмировал аким.

Стоит отметить, что о фактах самоподжога сообщалось и ранее. Так, к примеру, мужчина совершил самоподжог возле прокуратуры в Уральске. Он возмущается действиями сотрудников правоохранительных органов и отмечал, что его постоянно вызывают в полицию и обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Но трагедию удалось предотвратить.

Сообщалось также, что мужчина пытался совершить самоподжог в здании маслихата Западно-Казахстанской области. В полиции отметили, что он был не согласен с решениями руководства управления здравоохранения.

В Казнете ранее также было опубликовано видео, на котором женщина поджигает себя, и ей тут же на помощь сбегаются неравнодушные люди. Как выяснилось, пострадавшая входила в число обманутых вкладчиков одной из финансовых пирамид. Таким образом женщина хотела привлечь внимание правоохранительных органов, чтобы те приняли меры по уголовному делу о финпирамиде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2202828-muzhchina-podzheg-sebya-u-akimata-v-mangistau-akim-ozvuchil-obstoyatelstva-tragedii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie