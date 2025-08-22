Женщина погибла под колесами поезда в ВКО

В ВКО две женщины оказались на ж/д путях. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось - одна из женщин погибла, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", 22 августа на перегоне Коршунова - Оскемен-1 (участок Оскемен-1 - Риддер) в 10:20 машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин.

"Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу", - сообщили в КТЖ.

Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными.

"Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям", - обращаются в компании к казахстанцам.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции на транспорте, по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - уточнили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Напомним, ранее на железнодорожном перегоне Карабулак-Тентек машинист поезда совершил наезд на человека. В АО "НК "КТЖ" заявили, что наезд предотвратить было невозможно.

До этого в июне мы писали, что пассажирский поезд из-за малого расстояния не успел затормозить и сбил двух человек, вышедших на пути в Алматинской области. Они погибли.

Также в июне на станции Большая Михайловка в Карагандинской области грузовой поезд сбил двухлетнего ребенка на железнодорожных путях. Пострадавшего с травмами доставили в городскую детскую больницу Караганды.

Ребенка поместили в реанимацию, его состояние оценивали как крайне тяжелое. В тот страшный день, по словам очевидцев, малыш переходил железную дорогу, чтобы попасть в магазин.

