Женщина погибла под колесами поезда в ВКО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Женщина погибла под колесами поезда в ВКО

      Опубликовано:

      Рельсы
      Рельсы. Иллюстративное фото: pexels.com

      В ВКО две женщины оказались на ж/д путях. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось - одна из женщин погибла, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

      Как сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", 22 августа на перегоне Коршунова - Оскемен-1 (участок Оскемен-1 - Риддер) в 10:20 машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин.

      "Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу", - сообщили в КТЖ.

      Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными.

      "Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям", - обращаются в компании к казахстанцам.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции на транспорте, по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

      "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - уточнили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

      Напомним, ранее на железнодорожном перегоне Карабулак-Тентек машинист поезда совершил наезд на человека. В АО "НК "КТЖ" заявили, что наезд предотвратить было невозможно.

      До этого в июне мы писали, что пассажирский поезд из-за малого расстояния не успел затормозить и сбил двух человек, вышедших на пути в Алматинской области. Они погибли.

      Также в июне на станции Большая Михайловка в Карагандинской области грузовой поезд сбил двухлетнего ребенка на железнодорожных путях. Пострадавшего с травмами доставили в городскую детскую больницу Караганды.

      Ребенка поместили в реанимацию, его состояние оценивали как крайне тяжелое. В тот страшный день, по словам очевидцев, малыш переходил железную дорогу, чтобы попасть в магазин.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.