Катамаран с людьми начал тонуть на Алаколе (видео)
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На озере Алаколь сотрудники МЧС спасли двух человек. Отдыхающие находились в катамаране, который из-за трещины начал уходить под воду, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня на озере Алаколь сотрудники МЧС в ходе патрулирования своевременно заметили двух отдыхающих, у которых сломался катамаран.
Из-за трещины катамаран начал тонуть, и они самостоятельно не смогли вернуться на берег.
Благодаря бдительности и оперативному реагированию спасателей оба человека были благополучно доставлены на берег. Никто не пострадал.
"Спасатели продолжают круглосуточно нести службу для обеспечения безопасности на воде", - подчеркнули в МЧС.
Ранее сотрудник полиции спас ребенка на Алаколе. Мальчика в аквазорбе порывом ветра стремительно уносило на глубину. Ребенка вернули на берег живым и невредимым.
Также на Алаколе в 25 км от берега у катера отказал двигатель. На борту находилось 9 человек, в том числе дети. Спасатели МЧС отбуксировали катер и доставили людей на берег.
В районе Маканчи на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде. Из-за усталости и ухудшения погоды они не могли вернуться на берег самостоятельно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2270457-katamaran-s-lyudmi-nachal-tonut-na-alakole-video/
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