Катамаран с людьми начал тонуть на Алаколе (видео)

На озере Алаколь сотрудники МЧС спасли двух человек. Отдыхающие находились в катамаране, который из-за трещины начал уходить под воду, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня на озере Алаколь сотрудники МЧС в ходе патрулирования своевременно заметили двух отдыхающих, у которых сломался катамаран.

Из-за трещины катамаран начал тонуть, и они самостоятельно не смогли вернуться на берег.

Благодаря бдительности и оперативному реагированию спасателей оба человека были благополучно доставлены на берег. Никто не пострадал.

"Спасатели продолжают круглосуточно нести службу для обеспечения безопасности на воде", - подчеркнули в МЧС.

Ранее сотрудник полиции спас ребенка на Алаколе. Мальчика в аквазорбе порывом ветра стремительно уносило на глубину. Ребенка вернули на берег живым и невредимым.

Также на Алаколе в 25 км от берега у катера отказал двигатель. На борту находилось 9 человек, в том числе дети. Спасатели МЧС отбуксировали катер и доставили людей на берег.

В районе Маканчи на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде. Из-за усталости и ухудшения погоды они не могли вернуться на берег самостоятельно.

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