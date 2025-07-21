ЧП на Алаколе: у катера с пассажирами на борту отказал двигатель

В области Жетіcу, в 25 км от берега озера Алаколь, у катера отказал двигатель. На борту транспортного средства находилось 9 человек, в том числе дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации МЧС, на пульт 112 поступил тревожный звонок о том, что в области Жетісу, в 25 километрах от берега озера Алаколь, у катера отказал двигатель.

"На борту находились 9 человек, среди которых двое детей. На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС, которые отбуксировали катер и доставили людей на берег.

Медицинская помощь никому не потребовалась", - сообщили в МЧС.

На прошлой неделе в районе Маканчи области Абай на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде.

До этого на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай произошел похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.

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