ЧП на Алаколе: у катера с пассажирами на борту отказал двигатель
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В области Жетіcу, в 25 км от берега озера Алаколь, у катера отказал двигатель. На борту транспортного средства находилось 9 человек, в том числе дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации МЧС, на пульт 112 поступил тревожный звонок о том, что в области Жетісу, в 25 километрах от берега озера Алаколь, у катера отказал двигатель.
"На борту находились 9 человек, среди которых двое детей. На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС, которые отбуксировали катер и доставили людей на берег.
Медицинская помощь никому не потребовалась", - сообщили в МЧС.
На прошлой неделе в районе Маканчи области Абай на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде.
До этого на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай произошел похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2267421-chp-na-alakole-u-katera-s-passazhirami-na-bortu-otkazal-dvigatel/
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