Автомобиль достали из реки в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области спасатели извлекли автомобиль из реки Есиль с помощью техники. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, накануне поступило сообщение о том, что недалеко от села Алгабас Жаксынского района ушел под воду автомобиль.

"Как оказалось, причиной послужило то, что хозяин оставил автомобиль, не убедившись в том, что он стоит на ручном тормозе", - отметили в ДЧС Акмолинской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Водолаз-спасатель нашел затонувший автомобиль и прицепил его к технике одного из крестьянских хозяйств. Автомобиль вызволили из реки и передали хозяину.

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