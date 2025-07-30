Автомобиль достали из реки в Акмолинской области (видео)
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В Акмолинской области спасатели извлекли автомобиль из реки Есиль с помощью техники. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, накануне поступило сообщение о том, что недалеко от села Алгабас Жаксынского района ушел под воду автомобиль.
"Как оказалось, причиной послужило то, что хозяин оставил автомобиль, не убедившись в том, что он стоит на ручном тормозе", - отметили в ДЧС Акмолинской области.
На место оперативно прибыли спасатели. Водолаз-спасатель нашел затонувший автомобиль и прицепил его к технике одного из крестьянских хозяйств. Автомобиль вызволили из реки и передали хозяину.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2270376-avtomobil-dostali-iz-reki-v-akmolinskoy-oblasti-video/
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