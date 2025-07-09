"Страна понтов": казахстанцев заинтересовал "гелик", плывущий по Алаколю (видео)

В Сети распространяется видео с "плывущим" по поверхности Алаколя Mercedes. Такой водный вид транспорта заинтересовал пользователей социальных сетей, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте ilyasnik7 опубликовали видео с подписью: "Гелик на Алаколе". На кадрах автомобиль марки Mercedes-Benz G-Class "едет" по поверхности Алаколя.

У некоторых казахстанцев такой "плавающий" внедорожник вызвал удивление, многие шутили по этому поводу и интересовались, где такой найти. Своим мнением пользователи соцсети делились в комментариях.

"А какой штраф за это? Совсем обнаглели, с собакой нельзя в воду, а на машине можно. Что творится?", - прокомментировали видео.

"Казахстан - страна понтов", - написали также под постом.

"Фантастика", - удивился другой пользователь.

А часть комментаторов уже была знакома с таким транспортом. Они пояснили, что это специальный катер, сделанный под авто. Казахстанцы также писали, что видели и другие водные машины дорогих марок в разных туристических местах страны.

Ранее мы писали, что наплыв туристов наблюдается сейчас на Алаколе. Из-за этого полицейские усилили меры безопасности и обратились к желающим отдохнуть на озере.

А вот казахстанцы, решившие добраться до Балхаша своим ходом, столкнулись с неожиданной проблемой - вдоль трассы практически нет автозаправок.

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