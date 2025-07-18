Водителя Range Rover наказали за езду по воде у пляжа в Семее (видео)
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Водителя Land Rover Range Rover привлекли к ответственности за езду по воде у пляжа в Семее. Инцидент попал на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Семее 36-летрий водитель Land Rover Range Rover допустил грубое нарушение правил дорожного движения, передвигаясь по акватории в районе пляжа у пристани.
Видео с места событий вызвало активное обсуждение пользователей в социальных сетях.
Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя. В отношении водителя составлен административный протокол, ему назначен штраф в размере 15 МРП, что составляет 51 750 тенге.
"Полиция напоминает, что нарушение правил дорожного движения, особенно в общественных местах отдыха, создает угрозу безопасности и наносит ущерб окружающей среде. Подобные действия недопустимы и будут жестко пресекаться.
Правопорядок и уважение к окружающей среде - общая ответственность каждого", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что карагандинец бросил вызов полиции и поплатился за это. Водитель выложил видео со своими нарушениями ПДД и написал: "Поймайте меня, если сможете". Полицейские отреагировали на ролик и установили личность лихача в кратчайшие сроки. Им оказался 19-летний водитель Geely Coolray. В отношении него составлено четыре административных протокола. Общая сумма штрафов составила 118 860 тенге.
В Астане был задержан 21-летний злостный нарушитель ПДД, который снял госномер и неоднократно совершал опасные маневры на улицах столицы, нарушая правила. Его привлекли к ответственности сразу по 12 статьям КоАП. Автомобиль нарушителя водворили на коммунальную стоянку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266491-voditelya-range-rover-nakazali-za-ezdu-po-vode-u-plyazha-v-semee-video/
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