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      8-летний мальчик выпал из окна в Караганде

      Опубликовано:

      Мальчик открывает окно
      Мальчик у окна. Иллюстративное фото: molenira / Getty Images

      В Караганде вчера вечером, около 18:30, из окна третьего этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенок находился в комнате без присмотра взрослых, передает eKaraganda.kz.

      Как сообщили в пресс-службе ДЧС, инцидент произошел в одном из дворов по проспекту Шахтеров. Ребенок 2017 года рождения выпал из окна, расположенного на третьем этаже, оставшись без присмотра взрослых.

      Мальчика с травмами сразу же госпитализировали. В управлении здравоохранения рассказали о его состоянии. Сейчас оно оценивается как средней степени тяжести, но стабильное.

      Ранее в больнице Караганды скончался трехлетний мальчик, выпавший из окна. Ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку. Врачи боролись, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

      В Алматы трехлетний ребенок выпал с балкона 9 этажа. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось.

      Как уберечь ребенка от падения из окна

      На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

      • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
      • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
      • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
      • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
      • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
      • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
      • важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
      • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

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