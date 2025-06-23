Трехлетний ребенок выпал с балкона 9 этажа в Алматы

Сегодня, 23 июня, в Сети появилась информация, что в Алматы с балкона 9 этажа выпал ребенок. В полиции подтвердили факт трагедии, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana.

Авторы написали, что в Алматы с балкона девятого этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам подтвердили факт трагедии.

"По факту гибели трехлетнего ребенка начато расследование. Сотрудники Управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Полиция призывает родителей и законных представителей обеспечить максимальную безопасность детей в жилых помещениях: использовать фиксаторы на окнах, не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных зон.

Напомним, ранее в Павлодарской области девочка 2020 года рождения выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребенок находится в больнице.

В Караганде из окна седьмого этажа выпал мальчик. Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, малыш умер.

В начале мая в Павлодаре мальчик 2021 года рождения упал с высоты третьего этажа. Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать его смерть.

Также в Актобе ребенок выпал из окна пятого этажа. В результате падения 3-летний малыш получил травмы и был госпитализирован в больницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родители будут привлечены к ответственности.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.